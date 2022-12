Università, il professor Francesco Cappello nominato prorettore alla Vita studentesca

Il professor Francesco Cappello, ordinario di Istologia dell'Università degli Studi di Palermo, è stato nominato prorettore alla Vita studentesca. Il docente è incaricato al coordinamento delle attività inerenti alla vita studentesca intestate all’Ateneo e, in particolare, alla cura dei rapporti con la Comunità studentesca, "anche al fine di identificare - in sintonia con gli studenti - problematiche di natura umana, sociale, comunicativa, infrastrutturale, ludico-motoria, sportiva o associazionistica, per il miglioramento dello status di studente".

"Vorrei ringraziare sentitamente il Magnifico Rettore Massimo Midiri per la fiducia accordatami - dichiara il professore Francesco Cappello. Farò di tutto per onorare al meglio delle mie capacità il suo mandato che avvierò in sinergia con quello degli altri Prorettori con cui mi coordinerò a breve. L'altra sinergia in cui conto è quella con la comunità studentesca a cui rivolgo i miei migliori auspici. Gli studenti avranno in me un interlocutore attento e sensibile alle loro problematiche".