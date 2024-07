Università, pioggia di milioni dal Pnrr per quattro progetti internazionali di ricerca e cooperazione

Pioggia di milioni dal Pnrr sull'Università di Palermo per quattro nuovi progetti che puntano a favorire la ricerca e la cooperazione transnazionale. Il più consistente dei finaziamenti approvati dal ministero dell'Università e della Ricerca - 2,5 milioni - riguarda il progetto Mare (Mediterranean alliance for research and education), di cui Palermo sarà capofila e che permetterà di sviluppare attività di internazionalizzazione con circa 50 Atenei della sponda sud del Mediterraneo appartenenti a 9 differenti Paesi.

I fondi Pnrrr serviranno per finaziare la mobilità incoming e outgoing di studenti e personale di staff per il conseguimento di doppi titoli di studio, lo sviluppo di curricula accademici, l'avvio di summer school, ma anche iniziative di alta formazione e creazione di centri di ricerca nell'ambito di svariate tematiche di interesse per l'area mediterranea: migrazioni, salute, cambiamento climatico, energia rinnovabile, sostenibilità, turismo, occupabilità e imprenditorialità.

Il progetto di Unipa - di cui è coordinatore scientifico il professore Fabio Mazzola, prorettore alla Didattica e all'Internazionalizzazione - si è classificato al settimo posto assoluto, su 33 proposte, raggruppando un partenariato composto da altre dieci atenei (Politecnico di Torino, Università di Bologna, Torino, Bari "Aldo Moro", Cagliari, Macerata, Pavia, Siena, Pisa e Messina).

In aggiunta al progetto Mare, l'Università di Palermo ha ricevuto, in qualità di partner, quote di finanziamento per complessivi 1,3 milioni di euro per altri tre progetti: Wagon2Africa (WAter enerGy fOod Nexus to Africa), di cui è capofila il Politecnico di Torino, incentrato sui Paesi dell’Africa sub sahariana, che coinvolge una rete di Università italiane e africane per stimolare la cooperazione e condividere buone pratiche, con un focus sul nesso acqua-energia-cibo; Desk, il cui capofila è l'Università di Bari, che sarà invece dedicato ad attività di internazionalizzazione con i Paesi dell'America Latina e dell'Area Balcanica; Season, coordinato dall’Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio", che svilupperà attività di internazionalizzazione con università di Cina, Vietnam e Corea. La partecipazione di Unipa a questi tre progetti sarà coordinata dall’Ateneo sotto la responsabilità dei professori Salvatore Mancuso, Ettore Barone e Salvatore Casabona, delegati all'internazionalizzazione per le rispettive aree geografiche.

"Questi nuovi finanziamenti premiano i progressi compiuti dall'Università di Palermo sul piano dell'internazionalizzazione - commenta il rettore Massimo Midiri - e si aggiungono al notevole incremento, quasi il 40%, degli iscritti di nazionalità straniera nel corrente anno accademico. Ciò grazie all'aumentata attrattività del nostro ateneo, sempre più inclusivo ed inserito in importanti network internazionali di ricerca".