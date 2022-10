Università, il palermitano Alessandro Attanzio "docente ospite" all'ateneo di Valencia

Alessandro Attanzio, ricercatore di Biochimica del Dipartimento Stebicef (Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche) dell’Università degli Studi di Palermo, è stato invitato dall’ateneo di Valencia in qualità di “Guest Lecturer” per le "competenze e l’esperienza di insegnamento acquisita nel campo della biochimica e delle metodologie biochimiche di laboratorio, nonché per la qualificazione scientifica del curriculum".

Attanzio, vincitore del bando CoRI-Commissione Relazioni Internazionali linea D2 UniPa, ha svolto attività didattica, in aula e in laboratorio, e cicli seminariali nell’ambito dei corsi di laurea e di dottorato afferenti al dipartimento di Medicina preventiva e Salute pubblica, Scienze dell’alimentazione, Tossicologia e Medicina legale dell’ateneo spagnolo.

L’ateneo di Palermo e quello di Valencia aderiscono all’Alleanza internazionale Forthem (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility), un partenariato di nove università con sede in nove stati membri dell'Unione Europea. “Il periodo di permanenza a Valencia - commenta Attanzio - si è rivelato una preziosa occasione di crescita e arricchimento, non solo sul piano professionale e personale, ma anche su quello dello scambio di conoscenze e competenze tra il gruppo Bionutest dell’Università di Valencia e quello di biochimica del dipartimento Stebicef dell’Università di Palermo, con l’obiettivo principe di fornire un contributo costruttivo al mondo della didattica e della ricerca”.