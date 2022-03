Delegazione dell’Università di Tunisi El Manar in visita allo Steri

Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, ha incontrato allo Steri una delegazione dell’Università di Tunisi El Manar composta dal Rettore Moez Chafra, dalla vicerettrice Fadhila Darragi e dalla professoressa Samira Mechri.

L’incontro è avvenuto in occasione dei project boards meeting di Migrants, progetto di cui UniPa è capofila con il dipartimento Culture e Società nell’ambito di un partenariato composto da Università di Granada (Spagna), Università di Westminster (UK), Università di Tunis El Manar (Tunisia), Università El Manouba (Tunisia), Università di Tunis (Tunisia), Consorzio Unimed - Unione delle Università del Mediterraneo, Ong Cospe - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti e Cledu - Clinica legale per i diritti umani Palermo.

Il progetto Migrants, co-finanziato dal Programma Erasmus+ e gestito dall’European education and culture executive agency della Commissione Europea, è un progetto di cooperazione internazionale per il miglioramento della governance e dell’offerta formativa delle istituzioni universitarie tunisine.