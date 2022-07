VIDEO| Università, presentato il comitato dei Garanti: ecco da chi è formato

La professoressa Maria Falcone, il consigliere di Stato ed ex sottosegretario Sergio Pajno, l'ex procuratore generale Roberto Scarpinato e il generale della Guardia di finanza Saverio Capolugo sono i componenti del comitato dei Garanti dell'Università.

Un consesso di illustri personalità della vita culturale, sociale e civile - coordinato dal professore emerito Elio Cardinale - nominate dal rettore dell’Università, Massimo Midiri.

La presentazione è avvenuta oggi presso la sala delle Capriate del complesso monumentale dello Steri. "Il Comitato dei Garanti - si legge in una nota dell'Università - si riunisce su richiesta del rettore, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, al fine di rendere allo stesso pareri non vincolanti sui temi di carattere generale che, di volta in volta, vorrà sottoporre".