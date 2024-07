Unipa, successo del dottorando Claudio Mirabella alla conferenza internazionale Ifama 2024

Claudio Mirabella, studente del 38esimo ciclo del dottorato in Sistemi Agro-Alimentari e Forestali Mediterranei, ha ricevuto negli scorsi giorni il premio per il miglior contributo scientifico intitolato: "Value-belief and value-identity norms in ethical food consumption: investigating the influence of worker-friendly labels in Italy" alla conferenza dell'International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) 2024, che si è tenuto ad Almería.

Il lavoro di ricerca è stato condotto sotto la supervisione dei professori Valeria Borsellino, Antonino Galati, Emanuele Schimmenti del dipartimento Saaf di UniPa e di F. Caracciolo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria.

“Claudio Mirabella è stato inizialmente incluso tra i primi 18 su 180 concorrenti, poi tra i primi 6 e, dopo la presentazione della relazione e la valutazione della commissione, si è classificato al primo posto – sottolinea la professoressa Borsellino –. Questo risultato rappresenta una grande soddisfazione per l'Università di Palermo e per tutti gli italiani che hanno partecipato alla conferenza. Sono estremamente orgogliosa del risultato ottenuto da Claudio e sono certa che questo riconoscimento contribuirà a rafforzare ulteriormente la reputazione del nostro dottorato, del dipartimento Saaf e dell'Ateneo a livello internazionale.”