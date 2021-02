Università, l'Ersu: "In pagamento altre 3.540 borse di studio"

Giuseppe Di Miceli, presidente locale dell'Ente per il diritto allo Studio: "A nome di tutto il Consiglio di amministrazione esprimo soddisfazione per questo importante risultato"

Con provvedimento del direttore Ernesto Bruno, l'Ersu Palermo ha deciso un ampliamento del numero delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 2020/21. Potranno beneficiarne altri 3.540 studenti universitari, di cui 1.053 di primo anno e 2.487 di anni successivi. Le 3.540 nuove borse Ersu assegnate, il cui costo aggiuntivo è di 7 milioni di euro, si sommano alle 4.960 già erogate, per un totale di 8.500 borse di studio che vanno agli studenti frequentanti, in Sicilia occidentale, le università, accademie delle belle arti e conservatori di musica pubblici (istituzioni universitarie e afam sia statali che non statali). Delle 8.500 borse di studio totali erogate, 2.508 sono assegnate a studenti di primo anno e 5.992 a studenti di anni successivi al primo.

Su un totale di 11.723 idonei al concorso la copertura raggiunta è del 73 per cento circa. L'importo erogata varia da un minimo di 1.189 euro a un massimo di 4.000 euro (comprensivo di 1.300 euro di contributo alloggiativo) in base alla condizione di studente in sede, pendolare o fuorisede e in base al numero Iseeu posseduto.

"A nome di tutto il Consiglio di amministrazione dell'ente - dice Giuseppe Di Miceli, presidente dell'Ersu Palermo - esprimo soddisfazione per questo importante risultato che consente, grazie all'azione di rilancio amministrativo portata avanti e alle sinergie con l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla, questo importante traguardo. Continueremo nell'azione di reperimento di nuove risorse finanziarie con l'obiettivo di potere assegnare ulteriori borse di studio, nella direzione della maggiore soddisfazione possibile di studenti universitari risultati idonei al concorso Ersu, che quest'anno ammonta a 11.723 studenti".