Università, bando straordinario per posti letto riservati agli studenti disabili

Un bando straordinario per la richiesta di posti letto, riservato agli studenti con disabilità, è stato pubblicato dall'Ersu. E' disponibile alla pagina personale dei servizi 'ersuonline' del portale studenti. Il bando si riferisce all'anno accademico 2020/21 e la scadenza per la compilazione del modulo online è alle 14 del 24 febbraio.

La procedura spiegata passo passo

Accedere all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti; compilare i campi obbligatori del form; confermare i dati inseriti, generare Otp e attendere l'sms con il codice per la validazione (sarà inviato al numero di cellulare indicato in fase di registrazione al portale studenti); validare i dati inseriti nella richiesta benefici inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice ricevuto via sms (valido per sessanta minuti); scannerizzare la documentazione aggiuntiva (certificazione disabilità) in un unico file pdf della dimensione massima e caricarlo.