Università, facoltà di Architettura: spunta una maxi bandiera palestinese

Una grande bandiera palestinese è stata esposta questa mattina all'università, sulla facciata della facoltà di Architettura. Studenti e studentesse del collettivo universitario Scirocco "danno così un forte segnale di solidarietà al popolo palestinese che resiste contro il tentativo di genocidio israeliano", scrivono in una nota.

"In questi giorni - si legge nella nota - stiamo assistendo alla ferocia con cui il regime israeliano sta bombardando, imprigionando e torturando la popolazione palestinese, la quale ad oggi conta più di 11 mila vittime e 27 mila feriti. In quanto studenti, non possiamo non schierarci al fianco degli studenti palestinesi, le cui vite sono costantemente sotto giogo coloniale e ai quali il diritto allo studio viene da sempre sistematicamente negato, così come non possiamo non accogliere la richiesta dei docenti palestinesi di denunciare quanto sta accadendo e mobilitarci affinché le loro voci vengano ascoltate. Non possiamo, più in generale, non schierarci al fianco della lotta anticoloniale della popolazione palestinese che è sottoposta a dominio coloniale da più di 75 anni".

"Denunciamo - prosegue la nota degli studenti - la complicità dell’Occidente per i crimini commessi in Palestina e ci uniamo alle voci di chi in questi giorni chiede un cessate il fuoco, riconoscendo però che questo non basta: chiediamo l’interruzione della collaborazione delle nostre università con le industrie della guerra; pretendiamo dalle istituzioni accademiche una presa di posizione chiara e netta al fianco della popolazione palestinese e che venga rescissa ogni collaborazione con le università e aziende israeliane".