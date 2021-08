La polizia municipale tende la mano alla protezione civile: donata un'unità mobile

Il furgone dotato di gruppo elettrogeno si trova alla Fiera nell'area dove si effettuano i tamponi. Passata l'emergenza potrà essere utilizzata per altre operazioni

La polizia municipale ha donato una unità mobile alla protezione civile comunale. Si tratta di un mezzo dotato di gruppo elettrogeno che al momento staziona alla Fiera del Mediterraneo, nell'area dell’hub dove si effettuano i tamponi. Passata l'emergenza sanitaria, però, potrà essere utilizzata anche per altre operazioni di protezione civile.

"Un'altra conferma - afferma il sindaco Leoluca Orlando - della fondamentale collaborazione tra le istituzioni cittadine a servizio della comunità per superare le difficoltà della crisi pandemica. Per questo ringrazio la polizia municipale e tutti i volontari della protezione civile del comune di Palermo per il loro prezioso lavoro".

"Esprimiamo grande apprezzamento - dichiarano il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assessore Maria Prestigiacomo - per l'attenzione e la disponibilità mostrata dalla polizia municipale che ha donato il mezzo alla protezione civile comunale e un ringraziamento particolare a Tommaso Zirilli e ai volontari che lo hanno restaurato e che lo stanno già utilizzando a supporto delle attività dell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. Un esempio concreto di quello che le forze più attive della città riescono a realizzare quando lavorano in sinergia".