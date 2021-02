Intesa Unipa-Usr Sicilia: "Formazione di alto livello per personale scolastico e stage per gli studenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Rettore dell’Università Fabrizio Micari, e il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (USR Sicilia), Stefano Suraniti, hanno siglato un protocollo di intesa che sancisce la collaborazione nei seguenti ambiti: formazione del personale della scuola, attività di stage e tirocini, orientamento e corsi di allineamento.

“Con la sigla di questo accordo il nostro Ateneo conferma il suo impegno sul territorio regionale e in tutti gli ambiti del sapere – ha commentato il Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari – L’intesa, che rafforza ulteriormente il naturale rapporto istituzionale tra UniPa e USR Sicilia, è stata concepita per potenziare la formazione del personale della scuola, per la creazione di percorsi verticali efficaci allo sviluppo di competenze trasversali per l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, per collaborazioni ed attività volte a favorire una scelta consapevole e motivata dei percorsi di studio universitari, attraverso, in particolare, la progettazione di interventi per la realizzazione di azioni sia di orientamento informativo che formativo”.

“L’intesa tra l’Università di Palermo e l’USR Sicilia – ha sottolineato il Direttore Generale Stefano Suraniti - prevede un raccordo stabile per offrire a insegnanti, studenti e laureati un più ampio scenario di riferimento in tre diversi ambiti: formazione del personale della Scuola, per attivare progetti formativi costruiti sulle esigenze delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sicilia, interessate a una più elevata qualificazione professionale dei docenti sui temi della didattica; attività di stage e tirocini, per supportare le Istituzioni Scolastiche nell’attuazione nei percorsi di apprendimento, progettare e sostenere stage e tirocini di formazione ed orientamento in favore di laureandi e laureati per progetti formativi di reciproco interesse; orientamento e corsi di allineamento, per realizzare, in generale, apposite azioni di orientamento in entrata finalizzate alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari con informazioni circa i percorsi formativi, le opportunità didattiche, i servizi offerti”.

Il protocollo in particolare prevede nell’ambito “orientamento e corsi di allineamento” di rendere agevoli e trasparenti i processi d’ingresso degli studenti ai corsi universitari, anche promuovendo incontri con gli studenti e le famiglie, organizzando iniziative specifiche a favore dell’informazione e della formazione orientativa; potenziare il raccordo tra la Scuola e l’Università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado rispetto al corso di laurea prescelto, anche con l’attivazione di iniziative didattiche da realizzare nelle Scuole, come i Corsi di allineamento Scuola-Università; sostenere anche i percorsi di formazione per i docenti ospedalieri e domiciliari; incrementare lo svolgimento delle simulazioni dei test di accesso e/o valutazione della preparazione in ingresso negli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, ai fini dell’autoapprendimento e dell’apprendimento guidato; promuovere le azioni relative ai “Piani di orientamento” e dei “Piani Lauree Scientifiche”; e infine, portare a sistema l’individuazione condivisa e partecipata di percorsi formativi di PCTO-Percorsi per le Competenze trasversali per l’Orientamento nelle varie aree d’interesse professionale, opportunamente correlate agli sbocchi professionali dei corsi di laurea, da condividere con le istituzioni scolastiche.

UniPa e USR Sicilia si impegnano reciprocamente alla progettazione e al sostegno di percorsi di ricerca e di ricerca-azione nell’ambito degli obiettivi formativi prioritari nel Piano Nazionale Triennale della Formazione; alla progettazione e al sostegno di stage e tirocini presso le Istituzioni scolastiche della Regione Sicilia, nell’ambito della formazione, del supporto scolastico, dell’orientamento, del tutoraggio, della riqualificazione dell’ambiente scolastico; alla formazione in prospettiva europea del personale in servizio delle Istituzioni scolastiche della Regione Sicilia, con particolare riferimento alla pianificazione e gestione di percorsi formativi, all’organizzazione di conferenze, seminari, workshop e laboratori, alla promozione e diffusione dei progetti formativi, alla pubblicazione di materiali e di documentazione dei progetti di ricerca e dei percorsi formativi intrapresi, alla promozione di interventi informativi e formativi sull’“Orientamento come modalità educativa permanente e trasversale che attraversa tutte le discipline”, e come tale collegata alla formazione delle principali competenze per la vita, con una finalizzazione più mirata e rivolta alla decisione e alla scelta negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.