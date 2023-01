Professoressa di Unipa eletta presidente della Innovative dynamics experiments association

Antonina Pirrotta, professoressa ordinaria del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, è stata eletta presidente della Innovative dynamics experiments association (Idea).

"Idea - dicono dagli uffici dell'università - nasce per sottolineare e divulgare l’importanza della ricerca avanzata come base di applicazioni ingegneristiche di alto livello. In particolare, l’associazione ha lo scopo di diffondere e approfondire le tematiche e le conoscenze relative alla dinamica sperimentale, nei vari ambiti di applicazione, tra professionisti, tecnici e ricercatori".