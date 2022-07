Unipa, laureata palermitana premiata a Cordoba

La dottoressa Lucia Dinolfo, laureata magistrale in Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie presso il dipartimento Saaf-Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo, ha ricevuto il premio “Young Minds Award for the best oral presentation” per il lavoro dal titolo “Distribution and major morphological traits of wild asparagus (A. acutifolius L. and A. albus) in Sicily”. Il riconoscimento è stato assegnato dall’ISHS-International Society for Horticultural Science in occasione del XV International Asparagus Symposium che si è tenuto a Cordoba, in Spagna.