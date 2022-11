Unipa e Ismett: ecco i primi laureati in nursing

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il nuovo corso di laurea nasce grazie ad all’accordo tra l’Università degli Studi di Palermo, Ismett e University of Pittsburgh Medical Centre (Upmc). Le lezioni, impartite dal personale dell’Università di Palermo e Ismett, sono iniziate il 17 ottobre 2019. L’intero tirocinio è svolto presso Ismett con il supporto del personale infermieristico coinvolto come tutor aziendale nello svolgimento del corso di laurea. Gli studenti, che si sono iscritti a questo innovativo percorso didattico, provengono dall’Italia e da diversi paesi stranieri. Il corso di laurea in Nursing è nato sopratutto grazie all’impegno del presidente del corso di laurea, la Dottoressa e Professoressa Anna Licata che grazie al suo grande impegno e alla sua dedizione nel coordinamento del corso di Laurea in Nursing si sono ottenuti ottimi risultati per questo percorso di Laurea innovativo e assolutamente particolare e raro.

Ad aver creduto in questo progetto ma sopratutto negli studenti, supportandoli sempre in ogni istante della loro carriera accademica, non c’è stata solo il presidente di corso ma anche tutti gli insegnati del corso e tutto il personale infermieristico Ismett tra cui il Chief Nurse Officer di Ismett. Professore Giuseppe Arena (il quale insegna anche la materia General Nursing ), il Direttore Didattico del tirocinio professionalizzante Rosario Lombardo e Oaolo Alessio La Rosa infermiere Pediatrico e Tutor per le attività professionalizzanti (il quale insegna Nursing Methodology in Orthopaedic – Rehabilitative Area ).

I sei ragazzi Laureandi ad oggi sono solo in attesa di coronare questo sogno giorno 18 novembre 2022 per poi iniziare la carriera infermieristica. Ricordiamo che chiunque può iscriversi a questo corso di laurea. I bandi di concorso per le iscrizioni ai test di ingresso sono sempre disponibili sopratutto per gli extracomunitari aventi diritto.