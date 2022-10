Unipa, alla professoressa Donatella Termini il premio Itwiin 2022 "Alta Formazione"

La professoressa Donatella Termini, ordinario del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo e membro dello Spinoff Accademico Safety Environmental Engineering srl, ha ricevuto il prestigioso Premio Itwiin 2022 - XIV edizione per la categoria “Alta Formazione”.

Il riconoscimento è stato attribuito alla docente dall’Associazione Italiana Donne Inventrici e Innovatrici (Itwiin) per le ricerche condotte nella progettazione della piattaforma di controllo Simon basata sull’Intelligenza Artificiale e applicata per ottimizzare l’efficienza dei pannelli fotovoltaici. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala conferenze del Rettorato del Politecnico di Bari, in occasione del convegno sul tema "Donne: ricerca, innovazione e impresa. Sfide ed opportunità tra ripresa e resilienza".