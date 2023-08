Unipa, ok al regolamento per l'attivazione del servizio integrato di ateneo per il supporto psicologico: il pensiero dell'Udu

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato pubblicato nell'albo di ateneo il "Regolamento per l'istituzione e l'attivazione del servizio integrato di ateneo per il supporto psicologico (S.I.A.S.P)" approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di UniPa. Il servizio avrà il compito di accogliere la richiesta di aiuto psicologico degli studenti e a orientare gli studenti e le studentesse che necessitano di aiuto psicologico verso il percorso di supporto più adeguato alla loro condizione. "Accogliamo con grande piacere l'approvazione di questo regolamento - dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore dell'Udu Palermo - e ci auspichiamo che venga messo in atto al più presto e verificheremo che ciò avvenga attraverso i nostri rappresentanti. Negli scorsi mesi, come organizzazione, abbiamo più volte fatto presente quanto oggi gli studenti e le studentesse universitarie avessero bisogno di aiuto e apprezziamo l'atteggiamento di apertura verso questo tema del Magnifico Rettore Massimo Midiri e di tutto il Rettorato."

"Il nostro percorso per il benessere psicologico - conclude Valerio Quagliano, Coordinatore Udu Palermo - non si fermerà. Insieme all'Unione degli Universitari a livello nazionale aspettiamo l'approvazione della nostra proposta di legge "Chiedimi come sto?" e a livello regionale la discussione del disegno di legge all'Ars che prevede lo psicologo di base nelle scuole e nelle università siciliane".