Intesa fra Amg e Università: "Vogliamo far crescere la qualità della vita e abbassare l'inquinamento"

Il rettore dell'Università Massimo Midiri e il presidente di Amg Energia Francesco Scoma hanno siglato un'intesa per avviare una cooperazione di carattere tecnico-scientifico, realizzare iniziative comuni e collaborazioni che possano valorizzare il ruolo peculiare dei due enti e le risorse professionali con l'obiettivo comune di creare opportunità di sviluppo nel territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Unipa ed Amg Energia, società partecipata del Comune che si occupa di energia, distribuzione metano e pubblica illuminazione, concretizzano una collaborazione che sarà orientata alle aree tematiche di comune interesse per avviare azioni congiunte e facilitare processi di innovazione industriale e di sviluppo economico, pianificazione strategica in settori particolarmente sfidanti quali la transizione ecologica e digitale, la rigenerazione urbana, la meccatronica e la mobilità sostenibile. Un primo passo sarà l’istituzione di un tavolo permanente di lavoro di cui faranno parte per Amg Energia il presidente Scoma e uno o più suoi delegati e per l'ateneo il rettore Midiri ed Eleonora Riva Sanseverino, docente del dipartimento di Ingegneria.

L'Università renderà disponibile ad Amg Energia il proprio patrimonio di ricerca di base e si impegna a rilevare i fabbisogni della società co-progettando check-up aziendali. Dall’altro lato, Amg Energia si impegna a rilevare il fabbisogno di figure professionali rendendosi disponibile per tirocini curriculari, collaborazioni nei dottorati di ricerca e per la progettazione di specifiche linee di ricerca. Sia Unipa che Amg Energia verificheranno la possibilità di individuare luoghi che possano ospitare attività di comunicazione, sperimentazione e dimostrazione relative a campi di comune interesse rivolte a studenti, docenti e ai soggetti di riferimento dell’azienda.

"Alla base della collaborazione - si legge in una nota di Amg - ci sono fondamentali interessi comuni: una visione strategica che contribuisca a rendere climaticamente neutra la città metropolitana in linea con le politiche europee, la promozione di opportunità di crescita economica e sociale del territorio, potenziandone l’attrattività, con un circuito virtuoso che utilizzi le risorse disponibili per la sostenibilità e attragga anche finanziamenti privati, sviluppando un sistema di relazioni con altre università, con il mondo delle imprese e degli enti pubblici, e un’attenzione particolare allo sviluppo del capitale umano locale con l’imperativo di creare le condizioni per trattenere i talenti e rafforzarne le competenze. Per realizzare tutto ciò si promuoveranno modelli di compartecipazione, scambio e integrazione volti ad avviare azioni comuni come la candidatura congiunta a progetti di ricerca, oltre alla attuazione di iniziative culturali, di studio e confronto scientifico attraverso seminari e dibattiti, ma anche attraverso l’istituzione di gruppi di lavori paritetici e permanenti".

"La sigla di questo accordo conferma l’impegno del nostro ateneo, che mette a disposizione il proprio immenso capitale umano e tecnologico al servizio del territorio", commenta il rettore Midiri. "Il protocollo di intesa approfondisce, amplia e rende più saldi i rapporti di collaborazione tra l’università e Amg Energia", sottolinea Scoma.