Unipa, Alice Sorrenti premiata dall'Associazione italiana delle donne inventrici e innovatrici

Alice Sorrenti, dottoranda del dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, ha ricevuto il premio STEAMiamoci promosso dall'Associazione italiana delle donne inventrici ed innovatrici (Itwiin) nell'ambito dell'edizione 2023 di Itwiin Award.

Il riconoscimento è stato conferito per il "forte spirito imprenditoriale, sostenuto da ricerca, formazione, capacità di fare rete, unite all’impegno in attività associative e nella promozione delle pari opportunità, per incoraggiare e favorire scelte autonome di studentesse e studenti", in occasione del convegno "Sinergia tra ricerca, industria e società: le donne promotrici di innovazione".