Unione Madonie, aggiudicati i lavori di riqualificazione di tre edifici scolastici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Concluse le gare di appalto per la riqualificazione di tre edifici scolastici ricadenti nei comuni di Castellana Sicula, Gangi e Petralia Soprana. Gli uffici della Città Metropolitana di Palermo hanno dato il via libera ai lavori progettati dall’Unione Madonie e finanziati dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale nell’ambito del PO FESR 2014/2020 - linea d'azione 10.7.1 La spesa complessiva ammonta a 800 mila euro e interesserà l'Istituto professionale Alberghiero di Castellana Sicula, l’edificio dell’ISIS G. Salerno di Gangi e l’Istituto Tecnico Industriale di Petralia Soprana.

I lavori dell’Alberghiero, per un importo di 318.400,00 euro, sono stati aggiudicati alla ditta I.CO.LI di Li Destri Giacomo e C. s.a.s. e si inseriscono nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico e della stabilità sismica con l’obiettivo di migliorare la funzionalità degli spazi interni e la relativa accessibilità. Tra le opere che saranno realizzate c’è la sostituzione di un controsoffitto, la sostituzione ed integrazione del sistema di illuminazione con installazione di nuovi corpi illuminanti a Led ad alta efficienza; la ridistribuzione dei servizi igienici e realizzazione di nuovi; il risanamento dei solai esistenti in laterocemento e la revisione ed impermeabilizzazione del manto di copertura. All’Istituto Salerno di Gangi la spesa di 145.000,00 euro, appaltata alla ditta Gangi Impianti, sarà utilizzata per la sistemazione dell’attuale scala antincendio esterna che sarà smontata e ricollocata su fondazioni.

Sarà altresì efficientato l'impianto di illuminazione delle aule con plafoniere al LED. Presso l’ITI di Petralia Soprana, che fa capo all’Istituto Superiore “P. Domina”, i lavori saranno realizzati dalla ditta Cascio Giuseppe, per un importo di 371.400,00 euro. Gli interventi riguardano la sistemazione di alcune parti dell’edificio, la sostituzione degli attuali infissi con quelli in PVC, la manutenzione della copertura, la realizzazione di rivestimento delle pareti esterne termoisolante del tipo a cappotto, la ristrutturazione di impianti tecnologici, elettrico e illuminazione e la sostituzione impianti termici. Saranno anche messi in opera interventi di rinforzo dell’edificio e la sistemazione dell’intero piazzale esterno tramite realizzazione di rete di drenaggio delle acque meteoriche e consolidamento del confine sud del piazzale interessato da un leggero scivolamento a valle del rilevato. “Finalmente i cittadini iniziano a vedere i risultati del nostro costante impegno – afferma il presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso. Grazie alla Città Metrolitana di Palermo che ha eseguito le gare di appalto le nostre scuole saranno rese più efficienti e vivibili. Ad essere interessati sono tre istituti scolastici di punta del territorio.”