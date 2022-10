Campagna di prevenzione dell'Unione italiana ciechi: visite oculistiche gratuite a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della Giornata mondiale della vista promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla IAPB Italia onlus (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), giovedì 13 ottobre 2022 sarà lanciata la campagna di prevenzione della sezione territoriale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Palermo.

La vista è un dono prezioso che rende ogni momento della nostra vita indimenticabile, ma molte malattie e comportamenti la minacciano. Gli occhi sono la principale “porta” d’accesso al mondo esterno: forniscono circa l’80% delle informazioni sull’ambiente che ci circonda. Anche per questo è fondamentale prendersene cura. Quindi è utile sia capirne il funzionamento che comprendere la prevenzione delle malattie oculari, dei disturbi e dei traumi oftalmici.

Lo scopo è quello di richiamare l’attenzione di tutti: istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita. Pertanto la sezione territoriale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Palermo, ha organizzato, diverse iniziative gratuite, tra le quali: distribuzione di materiale informativo presso piazza Giulio Cesare allo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza.

Contestualmente presso il Centro di Prevenzione, Diagnostica e Riabilitazione Visiva dell’Ente, (3° piano), di Via Manzoni, 11 adeguatamente attrezzato con moderne apparecchiature si svolgeranno le seguenti attività: dalle 14.30 alle 19 opererà un’équipe di specialisti, formata da un Medico Oculista; un Ortottista; due Volontari, per il controllo della vista. Dalle ore 16 si terrà un incontro informativo e conoscitivo con la partecipazione di un Oculista, il tutto nel pieno rispetto delle norme stabilite dalle autorità sanitarie per il contenimento dei contagi da Covid.

È possibile contattare l’ente per le eventuali prenotazioni e/o informazioni al seguente numero 091/6162405 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, oppure tramite e-mail, al seguente indirizzo uicpa@uici.it.