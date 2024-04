Unicredit: nasce il nuovo Cral di Palermo, Agrigento e Caltanissetta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 22 aprile nello studio del Notaio Laura Adamo di Palermo è stato costituito il nuovo Cral Unicredit di Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Alla costituzione del nuovo Circolo ricreativo hanno partecipato tutte le sigle sindacali presenti in UniCredit, Fabi, Uilca Uil, Fisac Cgil, First Cisl e Unisin, oltre alle associazioni dei pensionati Ex Bds ed UniCredit.

A norma di Statuto, i 13 soci fondatori (tutti componenti il Consiglio Direttivo), hanno nominato al loro interno il Comitato Esecutivo. Sono stati, inoltre, nominati i componenti del Collegio Sindacale (3 effettivi + 2 supplenti). Il Consiglio direttivo, a norma di Statuto, durerà massimo 12 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario ad attivare l’assemblea ed indire le prime elezioni.