Memorial Lucio Torcivia: "Una vita per la legalità"

Domenica scorsa alle ore 15.30, presso Addaura Hotel Congressi Lungomare Cristoforo Colombo, 4452 - Palermo, si è svolto il 2° Memorial Cav. Avv. Lucio Torcivia, organizzato dal Prof. Andrea Torcivia PhD Direttore del CESFAT Laboratorio ANS di Criminologia e Sociologia Forense di Palermo e Presidente Dipartimento ANS Sicilia. All’evento, oltre ad associazioni ed esperti giuristi che hanno portato il loro punto di vista professionale, è stata presente Chiara Torricelli, attrice e scrittrice teatrale, che si è presentata al pubblico con un emozionante monologo contro la violenza sulle donne dal titolo “Mai più cancro”, un assolo drammatico ideato e scritto da Chiara Torricelli e Barbara Tuttoilmondo, Il video proiettato per l'occasione è stato realizzato con la compartecipazione straordinaria del Direttore Artistico della 'Scuola Cinema Sud' di Palermo, Giuseppe Paternò. Dopo l’intervento di apertura lavori del Dott. Vincenzo Torricelli e la proiezione di un primo video, il Prof. Andrea Torcivia ha ringraziato il Dott. Maurizio Lo Galbo, Capo di Gabinetto Città Metropolitana e l'Avv. Daniele Solli, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati, per la loro presenza all’evento e le Autorità Civili e Militari presenti in aula.

Dopo un breve excursus sulla storia del CESFAT, seguito da alcuni interventi da parte di professionisti che per vari motivi hanno conosciuto il padre, il Prof. Andrea Torcivia ha dato la parola alla Dott.ssa Francesca Tuzzolino, Avvocato e Presidente di Asset Risorse Umane, che, precedendo la proiezione del video dal titolo 'Mai più Cancro', ha voluto focalizzare l’attenzione sulle difficoltà legali che si possono incontrare quando ci si ritrova davanti a una violenza nascosta o poco visibile, come quella dell'abuso emotivo, mentale e verbale.

Nella seconda parte della serata, dopo una breve pausa, sono state consegnate alcune Targhe Commemorative, per l’impegno nella legalità e nel sociale, al Dott. Maurizio Lo Galbo, Capo di Gabinetto Città Metropolitana; Avv. Daniele Solli, Consigliere Ordine degli Avvocati; Dott.ssa Chiara Torricelli, Attrice e Scrittrice Teatrale; Prof. Andrea Torcivia PhD, Criminologo e Sociologo Forense Direttore del CESFAT; Prof. Vincenzo Torricelli, Sociologo Relazionale e Professional Counselor; Avv. Francesca Tuzzolino, Presidente Asset Risorse Umane; Prof.ssa Giovanna Ruggeri, Scrittrice e Sociologa; Dott.ssa Grazia Patellaro, Giornalista Sociologa Presidente Associazione ILA’; Prof. Vincenzo Carollo, Sociologo ANS; Dott. Giacomo Morello, Presidente Lions Club Guglielmo II Palermo; Cav. Dott. Angelo Stella, Presidente StarLine TS; Prof. Carmelo Bartolo Crisafulli, Criminologo e Sociologo delle Migrazioni e Devianze Giovanili; Dott. Giuseppe Puleo, Presidente Associazione Nazionale Polizia di Stato Bagheria e Dirigente SIULP; Cav. Dott. Vincenzo Miccoli, Presidente Associazione Nazionale Guardia di Finanza Bagheria; Cav. Rosario Clemenza, Presidente Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria; Dott. Vincenzo Maria Vinci, Ufficiale della Guardia di Finanza in Quiescenza; Cav. Dott. Rosario Merenda, Ufficiale in Quiescenza Arma dei Carabinieri; Maestro Giuseppe Giorlando, Responsabile Scientifico del Programma MPV (Metodo Prevenzione Violenza); Luogotenente Cav. Rocco Sardisco, Rep. Aerei M.M.; Dott. Roberto Valentino, Generale di C.A. del Corpo Nazionale Guardie Ambientali Comando Italia GACI; Cav. Avv. Giovanni Albanese; Generale di Divisione Corpo Nazionale Guardie Ambientali Comando Italia GACI; Avv. Sebastiano Luca Migliore, Giurista; Avv. Salvatore Vitrano, Giurista; Avv. Marco Falcone, Giurista; Mauro Di Dino, Imprenditore nel settore degli Ascensori ed Impianti di sollevamento, titolare della RIMAM; Ten. Col. Arch. Bernardo Scaturro, Capo di Gabinetto del Corpo Nazionale Guardie Ambientali Comando Italia GACI; Magg. Salvatore Daino, Corpo Nazionale Guardie Ambientali Comando Italia GACI; S.Ten. Ing. Mauro Labita, Corpo Nazionale Guardie Ambientali Comando Italia GACI e National Expert of International Krav Maga Institute; Appuntato Dario Liberto, Corpo Nazionale Guardie Ambientali Comando Italia GACI; Dott. Riccardo Lo Bianco, Consulente del Lavoro; Dott. Antonino Di Caccamo, Condominialista e Mediatore; Dott. Fulvio Schembri, Condominialista e Revisore Condominiale.

L'incontro si è concluso con successo e con la promessa di 'ri-trovarsi' presto per affrontare meglio le tematiche trattate come quelle su abuso e violenza sulle donne e sui minori.