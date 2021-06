Associazione Praeludium, grandi risultati per i suoi allievi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il mese di Maggio è il periodo in cui gli allievi, più meritevoli e costanti, vengono selezionati per partecipare a concorsi Nazionali ed Internazionali. Rimane sbalorditivo il risultato ottenuto dai 14 allievi scelti, dai 6 ai 12 anni, dall'Associazione Culturale Musicale Praeludium nel X Concorso Internazionale Musicale "Città di Scandicci" (Toscana) e nel IV Concorso Internazionale "Valle dello Jato" (Sicilia) aggiudicandosi 11 primi premi, 7 secondi premi, 1 terzo premio e 4 menzioni speciali per la spontaneità comunicativa e musicale. Nonostante la pandemia e le restrizioni l'Ass.Praeludium è riuscita a trovare gli stimoli che in questi lunghi mesi son venuti a mancare preparando - in totale sicurezza - gli allievi per esami d'ammissione alle medie/liceo musicale/conservatorio e concorsi internazionali ottenendo esiti entusiasmanti e preparando anche tutti coloro che suonano per passione, hobby, svago. Tutto ciò è stato possibile, sicuramente, grazie all'appoggio ed alla fiducia posta in loro da allievi e genitori. Una realtà, a Palermo, che non si è fermata per via delle situazione pandemica ma che, viceversa, ha cercato e trovato stimoli alternativi agli spettacoli vietati.