Una raccolta solidale al supermercato organizzata dal Rotaract Club Palermo Montepellegrino

Urgono nuove risorse per confezionare i pacchi alimentari che vengono distribuiti ai meno abbienti, la richiesta aumenta e quanto si dona non è mai sufficiente. Il Rotaract Club Palermo Montepellegrino ha organizzano una raccolta alimentare da destinare allo scopo di aiutare chi è ultimo in questo momento della storia. Una iniziativa che si ripeterà e che ha registrato una partecipazione accorata di molti clienti del supermercato Decò della famiglia Guglielmino-Cimino di Palermo, in via Pitrè che, sovente, si rende disponibile e collaborativo aprendo le sue porte a simili iniziative di solidarietà. La raccolta ha riguardato generi di prima necessità da destinare esclusivamente alle famiglie meno abbienti del territorio palermitano. Una raccolta straordinaria per la quale il presidente del Club Marco Raneri ringrazia quanti hanno aderito a questa opera di bene e, principalmente, i proprietari del supermercato Maria Cimino e Mimmo Guglielmino, oltre ai soci volenterosi e operativi del Club Rotaract e, nello specifico, Nicolò Aiello (tesoriere), Giorgio Genna (prefetto) , Gabriele Giunta e Calogero Manzella.

«L'auspicio era che nonostante la crisi si potesse riuscire a superare la grande generosità che le donne e gli uomini hanno sempre dimostrato. Ci siamo riusciti». I prodotti raccolti sono stati: riso, zucchero, pelati in scatola, legumi in scatola, tonno in scatola, omogeneizzati per l'infanzia, pannolini, biscotti, latticini, latte, pasta, pastine e prodotti per neonati, olio d’oliva, e tant’altro che la gente ha donato “col cuore aperto all’altro”. Marco Raneri parla di una realtà che registra ancora pesanti segnali di difficoltà, di bisogni che sono cresciuti, da questa costatazione scaturisce un impegno sempre più dedicato al sostentamento della popolazione più fragile. «Le richieste di aiuto sono sempre numerose, aumentano le persone che si rivolgono a noi anche fermandoci per strada, per rispondere concretamente a questi bisogni è necessario var leva sulla generosità della comunità».

Un grazie particolare il presidente del club Rotaract l’ha voluto rivolgere al club padrino, il Rotary Palermo Montepellegrino, che in più modi e con più gesti ci ha sostenuto, ci sostiene e ci incoraggia e, “in special modo al presidente del club Salvatore D’Angelo, un Uomo, un cittadino, un rotariano di grande spessore. E con lui anche a Mino Morisco che, ancora una volta, ha lasciato i suoi impegni e ci ha raggiunti, con la moglie Anna, fornendoci una mano concreta. Un grazie ad alcuni genitori dei nostri soci e, particolarmente, alla professoressa Caterina Genna il cui cuore è di una generosità incommensurabile”.