Un pranzo natalizio a cura degli ospiti dell’housing del progetto "Ortis"

Alle 13:00, il pranzo di Natale preparato dagli ospiti dell’housing del progetto “Ortis” e, nel pomeriggio, un evento ricco di sorprese ai Cantieri Culturali della Zisa, a Palermo. Giovedì 21 dicembre sarà una giornata molto impegnativa per l’associazione “Un Nuovo Giorno”, presieduta da Antonella Macaluso, tra momenti di convivialità, riflessione e condivisione. L’organizzazione di volontariato da otto anni si occupa di supportare e assistere le persone fragili, con particolare attenzione rivolta all’inserimento socio-lavorativo di soggetti vulnerabili ed emarginati, con carenze affettive e ad alto rischio di discriminazione e di esclusione sociale, ma anche autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive e con dipendenze patologiche.

Un vasto raggio di azione che include i detenuti e le persone in uscita dai circuiti penali e penitenziari, sia italiani che stranieri, in esecuzione penale esterna o sottoposte a misure e sanzioni di comunità e le loro famiglie. Saranno proprio questi ultimi, ospiti dell’Housing del progetto “Ortis. L’orto della spazzina”, a preparare il pranzo di giovedì 21 dicembre, nella sede di via Villa Giocosa 24, a pochi passi da viale Strasburgo. “Ortis”, presidio territoriale per la giustizia di comunità, ha accolto in regime di housing oltre trenta beneficiari, con l’associazione “Un Nuovo Giorno” nel ruolo di capofila. “Gli esiti – afferma Antonella Macaluso – sono stati incoraggianti, in termini di graduale inserimento nel tessuto sociale”.

Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle 17:00 alle 19:00, “Un Nuovo Giorno” sarà tra i protagonisti di un evento patrocinato dal Comune di Palermo, in programma al Cinema “Vittorio De Seta” ai Cantieri Culturali della Zisa, in via Paolo Gili 4, insieme al Consorzio “Umana Solidarietà”, alla scuola di danza “Angelsdancing El Maghreb” , all’associazione di promozione sociale “Di sana pianta” e all’associazione sportiva dilettantistica e culturale “Quarto tempo”. L’evento vedrà la partecipazione dei bambini che hanno aderito al progetto “Natale Insieme 2023”.