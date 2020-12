Bimbi donano stella di Natale al pronto soccorso Covid dell'ospedale Cervello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ii bimbi della classe 3B Alessandra Siragusa- plesso Cagni in occasione della vigilia di Natale hanno deciso di dedicare un pensiero a tutti coloro che sono in trincea ogni giorno. Hanno acquistato una stella di natale e l'hanno donata al pronto soccorso covid dell'ospedale Cervello. Un piccolo gesto di ringraziamento per chi ci fa sentire al sicuro!

Gallery