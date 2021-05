"Un pc per Borgo Nuovo", l'associazione 3P lancia progetto innovativo per i giovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama "Un pc per Borgo Nuovo" l'innovativo progetto lanciato dall'associazione 3P in collaborazione tecnico/informatica con l’associazione Chi ama la Sicilia Aps di Palermo. L'obiettivo di questo progetto è aiutare ogni giorno bambini, ragazzi e le famiglie di Borgo Nuovo in difficoltà, fornendo un luogo sicuro in cui crescere, studiare e giocare, con l’obiettivo comune di offrire alternative possibili alla solitudine in casa o ai rischi derivanti dal vivere in strada.

Per far sì che il progetto inizi al meglio è stata lanciata una campagna di crowdfunding su Wishraiser for Non profit: piattaforma digitale italiana di crowdfunding e social innovation. I soldi raccolti serviranno per l’acquisto di pc e per finanziare corsi di informatica a ragazzi e abitanti del quartiere Borgo Nuovo.