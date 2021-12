Rotary Club Montepellegrino, un pasto caldo e un sorriso durante le festività natalizie a chi è in difficoltà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

«Una giornata di festa che vissuta nel servizio a favore di chi è meno fortunato diventa ancora più bella» ha commentato Antonio Fundarò. Questo è lo spirito gioioso che anima i Rotariani del club Palermo Montepellegrino, facente parte del Quinto Gruppo Clochard, per festeggiare le festività insieme a chi vive quotidiane difficoltà. Costante, dunque, resta l’attività del Club, guidato da Antonio Fundarò, a favore di persone indigenti o senza fissa dimora che si sostanzia anche nel mensile "Briciole rotariane di salute" a favore di alcune parrocchie del territorio, in primis quella dell’Abazia di San Martino delle Scale e della Chiesa di Maria Assunta. «Il servizio è per noi un valore vivo e da coltivare a favore degli ultimi. E le festività devono spingerci ad andare oltre quello che facciamo nell'ordinarietà» ha spiegato Antonio Fundarò, presidente del Rotary Club Palermo Montepellegrino.

"Un momento di convivialità per chi vive in solitudine e che in questo momento di incontro, fatto di relazioni umane, trova forza e principalmente sorriso" come ha tenuto a precisare l’avvocato Mario Antonio Vitiello a margine della nottata. "E' bello, gratificante e appassionante poter dare un contributo" ha raccontato ancora Enza Pizzolato, titolare dell'omonima pasticceria in Alcamo (via fratelli Sant'Anna 39), donatrice dei 100 pasti caldi (pasta al forno con ragù di carne, polpette, salsiccia, contorno, panino, due dolci natalizi di fichi e una pastina di mandorle) che, anche stavolta, hanno assicurato un poco di serenità ad altrettanti uomini e donne con i quali i soci del club, Giacinto Marra, Mario Veca, Mario Antonio Vitiello e il presidente Fundarò, hanno scherzato e scambiato opinioni su queste feste e sulla vita.

"Perché l’importante è vivere con loro, accanto a loro, questo pasto caldo" ha affermato l’odontoiatra Giacinto Marra. Pasti confezionati grazie alla presenza in cucina, oltre che della superna Enza Castrenza Pizzolato e della figlia Mariacristina Todaro, dei soci Antonio Fundarò e Filippo Nobile . "Accanto a quelli natalizi restano invariati gli altri appuntamenti con il quinto mercoledì del mese, garantiti, sempre e comunque, grazie alla generosità della generosissima Enza Pizzolato di Alcamo. Pasti che si arricchiscono, anche, del contributo dei panini imbottiti e le pizzette di "Nino Ballerino" prelevati dal socio Mino Morisco" ha commentato il dirigente scolastico Mario Veca, anche lui in prima linea nella distribuzione serale e notturna che il Rotary Palermo Montepellegrino garantisce in una Palermo addormentata e, talvolta, distratta. Il Rotary è servizio ed il service è l’anima e l’essenza stessa di questa associazione mondiale che non cessa mai, neppure la notte, di assicurare la propria presenza alle comunità e al mondo.