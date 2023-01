Un palermitano scelto come pizzaiolo ufficiale di casa Sanremo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovanni Orlando è un pizzaiolo di Palermo (Misilmeri per la precisione) che, anche quest'anno, è stato scelto come pizzaiolo ufficiale di casa Sanremo. Si troverà a Sanremo per tutta la durata del festival a far gustare le sue creazioni allo staff e ai grandi artisti.

Casa Sanremo è lo spazio digitale che ha il compito di raccontare al pubblico gli attimi che precedono la gara, le curiosità e le emozioni che vanno in scena nella cittadina dei fiori nella settimana in cui c'è il Festival ed è il cuore pulsante della manifestazione dove vip, cantanti, giornalisti, addetti ai lavori e ospiti dell’evento canoro più atteso dell’anno si incontrano e interagiscono. La rassegna canora si svolgerà da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio.