Un natale di solidarietà

Si è conclusa oggi l’iniziativa del giovane palermitano sedicenne Valerio Riccobono, ormai da anni si impegna a portare progetti e eventi nelle scuole, ma quest’anno una cosa molto emozionante.. Donare a chi più ha bisogno! Girando per le strade di Palermo con la collaborazione della polizia municipale, il giovane palermitano è riuscito a donare coperte, indumenti e alimenti a tutti i senza dimora, che l’hanno ringrazio con un mega sorriso!

Ecco quanto riporta Valerio nella sua pagina Facebook: “Non voglio ringraziamenti da nessuno, l’ho fatto col cuore, e invito a tutti a farlo non solo per Natale ma anche gli altri giorni dell’anno, Ringrazio la mia Preside Maria Buffa dell’ ipssar Paolo Borsellino che ha subito approvato la mia iniziativa e ha accettato la mia richiesta di mettere delle campane di solidarietà davanti scuola, in modo di distribuire coperte e pasti ogni mese e non solo a Natale. bisogna aiutarci l’uno con l’altro, in fondo domani, potrei essere io ad avere bisogno! Ringrazio tutti, la polizia Municipale in particolare, ma anche il dott. Paolo Caracausi, la scuola Antonio Ugo, l’associazione Noi siamo dalla vostra parte, perché nel loro piccolo hanno contributo. Grazie a tutti di cuore, il regalo più bello di questo Natale è stato il sorriso di tutte queste persone che soffrono ogni giorno, che poi però sono le persone più umili e civili nella faccia della terra, mi hanno regalato gioie infinite".

