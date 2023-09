Un bene confiscato all'associazione Quarto Savona Quindici: l'Ordine degli agronomi consegna una targa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'ordine dei dottori agronomi e forestali ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede palermitana della Quarto Savona 15, un locale confiscato alla mafia, del quale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha consegnato, in occasione del compleanno di Antonio Montinaro, le chiavi alla moglie Tina. Presenti, presso l'immobile di via Stefano Turr, la vice presidente dell'Odaf Silvia Martinico e il consigliere Fabrizio Parisi. L’Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali Palermo, alla presenza tra gli altri del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e del Questore di Palermo Leopoldo Laricchia, ha consegnato una targa, rinnovando il proprio impegno per i valori della legalità e ringrazia la Quarto Savona per l’invito a prendere parte a questa importante manifestazione.