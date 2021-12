Umidità e muffe nella scuola De Gasperi, il consigliere Volante: “Prendere provvedimenti immediati”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco ci aspettavamo che i nostri bambini tornassero in classe, invece li hanno spostati nei locali della biblioteca – lamentano alcuni genitori - ci sono bambini con problemi allergici l’inverno ormai è arrivato!! Cosa succede?” A Palermo la protesta riguarda la muffa sulle pareti e sui tetti e non sono solo i genitori a insorgere. “Contatterò prestissimo la direzione didattica – dice il consigliere comunale Claudio Volante di Diventerà Bellissima - la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro è sancita dal D.Leg. 81/08, bisogna prendere provvedimenti immediati per rimuovere le infiltrazioni, mi farò carico di prendere personalmente informazioni dai vigili del fuoco che hanno effettuato il sopralluogo e mi confronterò con la preside Cannavò”. “Bisogna evitare di sottoporre i nostri bambini e le loro famiglie a qualsiasi forma di stress - continua Volante - e garantire la buona attività lavorativa”.