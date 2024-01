"Ultimo accesso": il nuovo romanzo del corleonese Roberto Taormina, una storia di dolore e rinascita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Amicizia, amore, passione, sofferenza e gelosia sono i sentimenti e le emozioni che attraversano “Ultimo accesso”, il nuovo libro di Roberto Taormina edito secondo la formula del self publishing. Autore dell’apprezzato “É l’ora di Facebook”, pubblicato nel 2021 da Edizioni La Zisa, Roberto Taormina, originario di Corleone in provincia di Palermo, regala ai lettori una nuova storia avvincente, che ruota attorno alle vicende di Christian, trentenne romano in crisi sentimentale e professionale. A causargli dolore e disagio non è solo la fine di un importante rapporto sentimentale, ma anche la ripetitività di un lavoro che non sente più appartenergli fino in fondo. La vita, però, rimescolerà le carte e lo condurrà ad affrontare cambiamenti improvvisi e per nulla programmati, che coincideranno con la rinascita del giovane, sia in ambito affettivo che lavorativo. L’autore si cimenta con successo in un racconto dalle atmosfere contemporanee: un affresco sociologico di rara sensibilità, che descrive con efficacia i dubbi e il senso di smarrimento generazionale, arricchito dalla bella prefazione di Rita Cecilia Cito. Non si tratta, tuttavia, di una lettura riservata solo ai giovani e ai trentenni: la storia, infatti, contiene elementi universali in cui tutti i lettori possono ritrovare un frammento della propria vita, al di là del dato anagrafico. Roberto Taormina si conferma, alla sua seconda prova editoriale, autore acuto e capace di intrattenere il lettore con una scrittura che mette insieme poesia e profonda capacità di analizzare dettagliatamente situazioni e stati d’animo. Doti di sensibilità ed empatia espresse da Roberto Taormina anche attraverso la scelta di devolvere il ricavato degli ordini ricevuti entro lo scorso 25 dicembre in beneficenza: precisamente, all’AIRC, Fondazione per la ricerca sul cancro.