Elezioni Rsu/Rls, successo per la Uilcom in gruppo distribuzione a Palermo

La UilCom vince le elezioni delle rsu/rls dell'azienda Gruppo Distribuzione a Palermo, società che lavora soprattutto per Tim. Con 160 preferenze di lista sono state elette tre rsu su sei. “Strepitoso successo del primo eletto in assoluto Piero Romano, anche rls, che con i suoi 121 voti ha confermato il grande lavoro svolto in questi anni. Ecco perché ringraziamo tutti i lavoratori e i candidati che hanno creduto in noi”, afferma Marco Scramuzza, segretario generale della UilCom. Gli altri eletti sono Gaetano Capodici e Sabrina Puccio.

“Dopo il successo di Konecta e Sielte - continua Scramuzza - questo sindacato si conferma sempre più nel territorio come punto di riferimento nel settore delle Telecomunicazioni. Dall’inizio di quest’anno stiamo rinnovando le rappresentanze in molte aziende. Il prossimo 26 e 27 giugno si voterà anche in System House Palermo. Dopo la pausa estiva sarà il turno di altre importanti aziende come Atlanet, Data Contact, Tim, Open Fiber ed altre. In sospeso restano Covisian e Network Contacts a seguito della loro disdetta del contratto ma, insieme alle segreterie nazionali, stiamo lavorando per superare questo impasse".