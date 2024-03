All'ospedale Villa Sofia-Cervello la Uil nomina la nuova segreteria aziendale. Antonino Milazzo è stato eletto nuovo segretario aziendale e lo affiancheranno Antonino Maggio (vicesegretario) e Vincenzo Pirrello (responsabile organizzativo).

Ieri, infatti, alla presenza del segretario generale regionale Totò Sampino e del segretario regionale con delega alla sanità Pippo Piastra, l'assemblea degli iscritti si è riunita per eleggere il nuovo coordinamento aziendale, come si apprende da una nota del segretario generale della sede Uil-Fpl di via Croce Rossa. "Milazzo, ringraziando per la fiducia accordata, si è attivato immediatamente per definire in accordo con la segreteria regionale alcune priorità tra le quali - si legge - il trasferimento della Ortopedia pediatrica da Villa Sofia al Cervello, quella relativa al personale precario e la definizione dei differenziali economici di professionalità".

"I segretari generali augurano alla neosegreteria un buon lavoro confermando il supporto della segreteria regionale nel processo di articolazione sindacale che, a livello aziendale, sarà via via definita a breve termine".