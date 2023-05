Ugl trasporto aereo Palermo: Domenico De Cosimo riconfermato segretario provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata di mercoledì 3 maggio 2023 si è celebrato a Cinisi presso “Magaggiari Hotel Resort” alla presenza di numerosi delegati e ospiti istituzionali il IV Congresso UGL Trasporo Aereo di Palermo alle presenza del Segretario Nazionale, Francensco Alfonsi. Riconfermato Domenico De Cosimo con un nuovo Direttivo Provinciale che lo coadiuverà nelle attività composto da: Giuseppe Trupiano, Vincenzo Cannella, Massimo Baglione, Flavia Greco, Barbara Vitale, Alessandro Le Calze, Giuseppe Militello, Pietro Giammanco, Marcello Carlisi, Salvo Vitale, Giuseppe Russo, Giuseppe Randazzo, Maria Grazia Cannella, Alfredo Infantolina, Nicolò Vescovo.

Sono intervenuti l’assessore alle Infrastruitture e alla Mobilità Alessandro Aricò, il Presidente Gesap Salvatore Burrafato, il Presidente Airgest Salvaote Ombra, l’Amministratore Delegato Gesap Vito Riggio e il Vice Sindaco di Palermo Carolina Varchi a cui hanno fatto seguito numerose altre testimonianze del mondo sindacale e politico. Giungono le congratulazioni del Segretario dell’Ugl di Palermo Franco Fasola per la rielezione di Domenico De Cosimo alla guida della Federazione palermitana dell’UGL Trasporto Aereo e per il proficuo lavoro condotto in questi anni.