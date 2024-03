Ugl Tlc: Aldo Li Vecchi è il nuovo coordinatore dei call center in Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuove nomine in casa Ugl, Aldo Li Vecchi Rsa Network Contacts è il nuovo Coordinatore regionale call center ad esclusione del Gruppo Tim della Sicilia per Ugl Telecomunicazioni. Giungono le congratulazioni dal Segretario Nazionale, Ugl Tlc Stefano Conti, il quale a seguito della nomina dallo stesso designata ha dichiarato: “L’impegno e la disponibilità dimostrate dal nostro Aldo Li Vecchi in questi anni sono la migliore garanzia per la riuscita della nuova attività sindacale, il momento delicato che sta vivendo il settore delle tlc ed in particolare dei call center, ci obbliga al massimo impegno per tutelare l’occupazione ed in particolare i nostri iscritti”.