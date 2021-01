Covid, Ugl: "Chiesto vaccino per lavoratori addetti alle vendite di generi alimentari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche ai lavoratori del comparto commerciale va somministrato con urgenza il vaccino, anticipando per quanto possibile la fase prevista dal piano di vaccinazione nel rispetto delle priorità stabilite a livello Centrale. E’ quanto chiesto all’assessore regionale della Salute in una nota a firma del segretario Ugl Sicilia, Giuseppe Messina e del segretario regionale della Federazione Terziario Vita Fiorino. "Durante tutto il drammatico periodo della pandemia, vissuto finora, le lavoratrici ed i lavoratori del comparto commerciale direttamente operative alla vendita dei generi alimentari, sono state e sono in prima linea – chiariscono i due sindacalisti - per garantire l’erogazione di generi di prima necessità alla popolazione, con un rischio elevato di essere esposti all’infezione Covid-19 e di poterla trasmetterla ai vari utenti con i quali entrano in contatto, oltre che ai propri familiari. Per l’Ugl – concludono Messina e Fiorino - la richiesta ​ è sostenuta dalla convinzione che vaccinare prioritariamente anche questa categoria di lavoratori, aiuterà certamente a mantenere un livello di sicurezza alto nei confronti della nostra popolazione".