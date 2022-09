Ugl salute: Antonio La Porta è il nuovo coordinatore provinciale di Palermo dei biologi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Antonio La Porta, biologo specialista in patologia clinica dipendente Asp 6 presso l'ospedale Salvatore Cimino di Termini Imerese è stato nominato Coordinatore provinciale dei Biologi dell’Ugl Salute per la città di Palermo. L’incarico gli è stato conferito dal Segretario regionale Ugl Salute in Sicilia, Carmelo Urzì. "La nostra organizzazione sindacale - dichiara Franco Fasola, Segretario responsabile dell'Ugl di Palermo - sta puntando sempre più su un rinnovato ricambio generazionale, al dottore La Porta auguriamo buon lavoro a rappresentanza dei diritti dei Biologi sua categoria professionale di riferimento anche alla luce della crisi pandemica".