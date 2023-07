Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Se­gre­ta­rio Pro­vin­cia­le UGL del­la Via­bi­li­tà per Pa­ler­mo Mas­si­mo Spin­na­to, espri­me la pro­pria sod­di­sfa­zio­ne al­l’in­do­ma­ni del ta­vo­lo tec­ni­co te­nu­to­si pres­so l’as­ses­so­ra­to, con Anas SpA e Di­par­ti­men­to In­fra­strut­tu­re per la rea­liz­za­zio­ne del­la Pe­de­mon­ta­na di Pa­ler­mo. La no­stra Or­ga­niz­za­zio­ne Sin­da­ca­le – spie­ga Spin­na­to – dopo tan­ti anni, fi­nal­men­te, per­ce­pi­sce una pie­na col­la­bo­ra­zio­ne tra Anas e la Re­gio­ne Si­ci­lia­na e si au­gu­ra che Anas met­ta in cam­po tut­te le ri­co­no­sciu­te ri­sor­se tec­ni­che per dare una con­cre­ta pro­pul­sio­ne alla pro­get­ta­zio­ne e ai la­vo­ri tro­van­do le so­lu­zio­ni mi­glio­ri per ri­spon­de­re alle esi­gen­ze de­gli au­to­mo­bi­li­sti, de­gli ope­ra­to­ri e so­prat­tut­to del­la cit­tà”. “L’U­GL – con­clu­de Clau­dio Mar­che­si­ni Se­gre­ta­rio Re­spon­sa­bi­le del­l’U­GL di Pa­ler­mo – ri­mar­rà al fian­co de­gli at­to­ri prin­ci­pa­li man­te­nen­do la mas­si­ma at­ten­zio­ne per un’o­pe­ra fon­da­men­ta­le per la Cit­tà di Pa­ler­mo che mi­glio­re­rà la via­bi­li­tà del­l’in­te­ro ba­ci­no”.