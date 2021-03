Ugl creativi: Maria Calabrese nominata segretario provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Maria Calabrese (nella foto a destra) è stata nominata segretario provinciale dell'Ugl Creativi. "La scelta di Calabrese non è casuale - dichiara Filippo Virzì (nella foto a sinistra), segretario regionale dell’Ugl Creativi per la Sicilia - è una giornalista quindi un valore aggiunto che rafforza il nostro team e il mio progetto condiviso con il segretario nazionale Giuseppe Cocco di dare visibilità al mondo dei creativi in un momento particolarmente critico per il mondo della cultura a causa della crisi pandemica in corso, il mio ringraziamento va all'amico Dariush Baghi che mi ha preceduto nell'incarico regionale adesso sempre più impegnato nel settore cinematografico".

Da parte della confederazione - spiega Giovanni Condorelli, segretario confederale con delega per il Mezzogiorno - vi è la massima attenzione nel seguire il modello Sicilia per un rafforzamento nell’isola con idee innovative e nuove risorse”.