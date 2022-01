Ufo filmato a Bolognetta, appello dei ricercatori: "I testimoni si facciano avanti"

Il Centro ufologico mediterraneo, associazione di ricerca, senza scopo di lucro, sugli ufo e fenomeni aerei anomali, ha rivolto un appello ai testimoni dell'avvistamento ufo di Bolognetta, che è diventato virale sul web, "affinché si mettano in contatto con loro stessi, utilizzando uno dei seguenti recapiti: centroufologicomediterraneo2@gmail.com, oppure 320/4659798 (è anche numero di WhatsApp), oppure tramite i social più diffusi, dove il Cufom è presente".

L'appello è firmato dal presidente Angelo Carannante. "I ricercatori-ufologi mediterranei, vogliono fare chiarezza sull'avvistamento dell'ufo, descritto come una cometa che ha lasciato una scia bianca, volando, a quanto sembra, sotto le nuvole. Particolarmente interessante, è l'aspetto che riguarda l'apparire e lo scomparire dell'oggetto volante non identificato. Il fatto che l'ufo file sia stato segnalato ai carabinieri, non implica che non possa essere studiato. Sarà garantito l'anonimato dei testimoni. In ogni caso, è indispensabile, per avere risultati attendibili, acquisire il video in originale e sottoporre ai testimoni, che dovranno anche raccontare agli ufologi del Cufom lo svolgimento dei fatti, un modulo avvistamenti dove verranno annotati tutti i particolari dell'avvistamento. Infine, si ricorda che, nell'anno appena trascorso, il Centro ufologico Mediterraneo ha studiato diversi casi di avvistamenti ufo in Sicilia, come quelli di Palermo e Santa Maria di Licodia, non a caso presenti nel videotrailer dei migliori avvistamenti del 2021 in Italia, visibile tramite il sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it in collegamento diretto con Cufomchannel di Youtube. Palermo, non a caso provincia in cui si trova Bolognetta, Catania e l'Etna, insieme alla provincia di Napoli ed il Vesuvio, sono state tra le aree più sorvolate dagli ufo nel 2021".