Scadenza vicina, ma all'ufficio Tari il primo appuntamento disponibile è fra 6 mesi

In questi giorni sono migliaia i cittadini che hanno necessità di un chiarimento con i funzionari dell'ufficio Tari del Comune di Palermo, magari per una somma dovuta negli anni precedenti già pagata però oggi iscritta a ruolo all'Agenzia delle Entrate o perché non tornano i conti nelle comunicazioni da loro ricevute da parte dell'amministrazione di Palazzo delle Aquile per il saldo del 2022. Ma il primo appuntamento nei locali del servizio Tributi di piazza Giulio Cesare per informazioni sulla tassa sui rifiuti è disponibile per maggio 2023.

Il paradosso è che la seconda e ultima rata dell'imposta va pagata entro il 2 dicembre 2022. E così, probabilmente, qualche contribuente sarà costretto a sborsare una somma, a detta sua non dovuta, e attendere poi la prossima primavera per andare a discutere con gli impiegati comunali. Nel caso degli avvisi di pagamento inviati dalle Agenzia delle Entrate, invece, si può chiedere alla stesso ente di riscossione di sospendere la cartella entro 60 giorni dalla notifica se si ritiene di aver già saldato la cifra, facendo verificare all'ente creditore (dunque al Comune) la correttezza della richiesta di pagamento.

A molte famiglie nelle ultime settimane sono pervenute cartelle esattoriali dall'Agenzia delle Entrate, ma anche comunicazioni dal Comune di Palermo sulla Tari. Nel primo caso l'ente di riscossione esige il pagamento di vecchie somme ritenute non percepite negli anni passati, mentre nel secondo caso l'amministrazione chiede il saldo della tassa sui rifiuti per il 2022. Sono tanti, però, i contribuenti che segnalano anomalie.

"Ma secondo voi è normale aspettare 6 mesi per un appuntamento all'ufficio Tari per contestare un rimborso che ho già fatto il 29 aprile? Mi hanno dato un appuntamento per il 18 maggio 2023", segnala Giusy Silvestri a PalermoToday. Simile, sebbene ancor più tortuosa, la vicenda che riguarda un professionista quarantenne. "Ho ricevuto una cartella dall'Agenzia delle Entrate - spiega - nella quale mi si intima il pagamento di 350 euro per la Tari relativa al 2015 per un'abitazione in cui ho la residenza da luglio 2015. Inizialmente mi era stato concesso lo sgravio per il primo semestre. Successivamente - prosegue - mi è stato chiesto di pagare per l'intero anno e, seppur avessi abitato soltanto per sei mesi nel 2015 a quell'indirizzo, un anno fa ho comunque saldato per evitare inutili lungaggini. Adesso scopro che l'intera Tari del 2015 è iscritta a ruolo. Ho provato a fissare un appuntamento con l'ufficio Tari del Comune e la prima data disponibile è il 17 maggio 2023. Chiaramente non ho prenotato, anche perché al telefono con l'agenzia di riscossione mi è stato detto di mandare una pec chiedendo la sospensione della cartella e allegando gli F24 pagati".

In effetti, facendo una prova oggi nella sezione del sito del Comune di Palermo per la prenotazione di appuntamenti all'ufficio Tributi di piazza Giulio Cesare, selezionando il servizio Tari fra le tre opzioni, salta fuori che la prima data disponibile è il 25 maggio 2023. Mentre per il servizio Ici/Imu/Tasi il primo appuntamento fissabile è per il 5 dicembre 2022. Per il servizio Cup e tributi minori invece si può addirittura scegliere la data di oggi per essere ricevuti allo sportello (si vedano le foto sotto).

Perché tutta questa differenza di tempo per fornire un chiarimento ai contribuenti fra i vari servizi dedicati alle diverse tasse comunali? Una domanda che abbiamo provato a girare alla dirigente comunale del settore Tributi, Maria Mandalà, senza però riuscire a ottenere una risposta.