Ufficio Tari del Comune, primo appuntamento disponibile fra un anno: "Siamo a corto di personale"

Farsi ricevere all'ufficio Tari del Comune di piazza Giulio Cesare è praticamente impossibile, se non prima di un anno. L'alternativa è presentarsi allo sportello e sperare che in quella giornata gli operatori evadano nel più breve tempo possibile le pratiche di chi ha prenotato e possano accogliere chi non ha fissato l'appuntamento. "Non abbiamo personale - allarga le braccia Maria Mandalà, capo area delle Entrate e dei Tributi comunali - sono arrivati i funzionari, ma mancano gli istruttori e le quarte qualifiche". Questi ultimi sono gli impiegati che possono effettuare il ricevimento dei contribuenti.

"Al momento - spiega Mandalà - ne abbiamo due al servizio Tari, due a Cup e tributi minori e due a Ici, Imu e Tasi". Eppure facendo una verifica sul sito del Comune (si vedano le immagini sotto) nella sezione per la prenotazione degli appuntamenti per i tributi viene fuori che i tempi sono molto diversi a seconda dell'imposta per la quale si chiede supporto agli uffici. Per la Tari il primo appuntamento disponibile è il 21 gennaio 2025; per Cup e tributi minori si può essere ricevuti anche oggi; per Ici, Imu e Tasi c'è da attendere il 30 gennaio 2024. Una differenza di tempi legata anche al fatto che i contribuenti Tari sono più di 300 mila, molti di più rispetto a quelli delle altre tasse.

Ma visti i comunque pochi impiegati presenti al momento alo sportello, sguarnire un servizio per rafforzarne un altro servirebbe a poco. "In più - aggiunge Mandalà - chi è formato sulla Tari non può occuparsi improvvisamente di altri tributi". E nemmeno sembra possibile racimolare unità dagli altri uffici della stessa area diretta da Mandalà. "Non siamo nelle condizioni di togliere personale dedicato ad altre funzioni, per esempio chi lavora alle iscrizioni a ruolo, perché non posso far correre il rischio di recare un danno erariale all'ente. Infine non basta ricevere il pubblico se non si lavorano le pratiche", aggiunge la capo area, facendo riferimento anche alla carenza di istruttori.

L'unica speranza all'orizzonte è legata all'arrivo di lavoratori da altri settori del Comune. "Entro fine gennaio - continua Mandalà - ogni capo area è tenuto a presentare il piano del fabbisogno del personale, poi la direzione generale del Comune farà le proprie valutazioni e magari salta fuori qualche esubero in altri uffici dell'amministrazione. In quel caso, sono pronta ad accogliere nuove figure e a formarle".