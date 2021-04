Partanna, ufficio postale chiuso per lavori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Poste Italiane rende noto che l’ufficio postale di Partanna Mondello, in via Carbone, sarà interessato da lavori interni fino al prossimo sabato 10 aprile. Per tutti i servizi postali e finanziari, i cittadini possono rivolgersi alla sede di via Alcide De Gasperi 103 (apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35).