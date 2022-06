Ecco gli “Udu Test”: corsi di preparazione gratuiti per i test universitari

In vista dei test di accesso all'Università per i corsi a numero chiuso locale e nazionale, che quest’anno si svolgeranno a settembre, l’Unione degli Universitari di Palermo sta organizzando i corsi di preparazione gratuiti che si svolgeranno dal 25 luglio al 25 agosto.

“Anche quest’ anno – dichiara Valerio Quagliano, coordinatore di Ateneo dell’Udu Palermo – stiamo organizzando gli “Udu Test” per offrire un servizio alle future studentesse e studenti di UniPa in procinto di iniziare la loro carriera universitaria. L’esigenza di organizzare i corsi di preparazione gratuiti nasce dal fatto di offrire alle future matricole un aiuto per affrontare i test d’accesso, soprattutto per chi non può permettersi di partecipare a dei corsi a pagamento o a lezioni private.”

Le iscrizioni sono aperte e per iscriversi basta compilare il seguente form:https://forms.gle/QddM6J3V9aDYDeVA Le materie che si svolgeranno sono: Matematica, fisica, chimica, biologia, logica, storia e geografia, letteratura, diritto e inglese.