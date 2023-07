Udu Palermo, slittano i fondi del Pnrr: "Regione dia risposte concrete alle esigenze degli studenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono slittati alla quarta rata del Pnrr i 500 milioni di fondi destinati per gli studentati e alloggi per gli studenti e le studentesse universitarie. In una fase in cui il caro affitti sta diventando un problema sempre più grave per i giovani del nostro paese il miope governo Meloni lo mette in fondo alla propria agenda politica.

"Non accettiamo più che il governo nazionale - dichiarano Valerio Quagliano, Coordinatore Udu Palermo e Irene Ferrara neo eletta al CdA Ersu di Palermo - non dia la giusta attenzione alla problematica del caro affitti e della carenza dei posti letto. Soprattutto quest'ultima, che nel sud del paese e a Palermo è un problema che colpisce numerosi studenti e studentesse che hanno diritto ad un posto letto che però non c'è, perché non bastano. Chiediamo che il governo regionale, cambi le proprie opinioni sulla destinazione del San Paolo Hotel di Palermo e l'hotel villaggio Torre Xiare e di renderli studentati universitari".