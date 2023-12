Udu Palermo: "La percentuale di copertura delle borse di studio è circa il 47%"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 15 dicembre sono state pubblicate le graduatorie ERSU Palermo per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 23/24. Il dato drammatico che ne è uscito: gli assegnatari di borsa di studio sono solo 6.360 studenti e studentesse su 13.560 idonei. I fondi che sono stati messi a disposizione dell'Ersu di Palermo per la copertura delle borse di studio sono di circa 26 milioni, i quali non bastano per ricoprire la totalità delle richieste degli studenti e delle studentesse che hanno tutti i requisiti necessari per ottenere i benefici economici. "Secondo una nostra stima, che tiene conto di un importo medio delle borsa di studio, per arrivare alla copertura del 100% serviranno non meno di altri 20 milioni - dichiara Irene Ferrara, neo eletta Consigliera d'Amministrazione all'ERSU - che però non al momento non ci sono. Da quest'anno i fondi PON che hanno aiutato in quest'ultimi anni ad arrivare alla copertura delle borse di studio non sono più previsti, e all'orizzonte non si vedono altri finanziamenti" "Da oggi, per i prossimi giorni e mesi, come Unione degli Universitari - dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore dell'UDU Palermo - ci muoveremo affinché le istituzioni rispondano alle esigenze degli studenti universitari, è una vergogna che nel nostro paese il Diritto allo Studio non venga garantito."