Udu Palermo: corsi di preparazione gratuiti ai test universitari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si terranno ad UniPa i test d'accesso per i corsi di laurea numero chiuso locale e nazionale. L’UDU Palermo – Unione degli Universitari, il Sindacato Studentesco di UniPa, come ogni anno sta organizzando dei corsi di preparazione gratuiti per aiutare le future matricole alla preparazione in vista dei test. “Anche quest'anno ci siamo messi a disposizione dei futuri studenti e studentesse dell'ateneo palermitano – dichiara Matteo Norcia, Coordinatore di Ateneo dell’UDU Palermo – per aiutarli nel primo momento che li segnerà per il loro percorso accademico. Abbiamo organizzato dei corsi di preparazione gratuiti svolti dai ragazzi e delle ragazze dell'UDU che si sono resi disponibili per aiutare gli studenti in vista dei test anche con tutte le pratiche universitarie, partendo dall’immatricolazione, la domanda per la borsa di studio, il posto letto e la mensa” I corsi di preparazione inizieranno il 13 luglio e finiranno il 30 agosto, per partecipare basta iscriversi al form google: https://forms.gle/a8np7PEaAP1ujQDh9