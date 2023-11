Udu Palermo: "Anche noi il 17 novembre in piazza contro la legge di bilancio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 17 novembre, la giornata internazionale dello studente, sarà una giornata di scioperi per l'Unione degli Universitari in tutta Italia e anche a Palermo, per protestare contro la legge di bilancio del governo Meloni che non tutela il Diritto allo Studio. "Il governo Meloni - dichiara Valerio Quagliano, Coordinatore d'ateneo dell'Udu Palermo - sta portando avanti una manovra di bilancio che non tutela il Diritto allo Studio. Il Fondo di Finanziamento Ordinario è aumentato solo di 98 milioni, ma ne servirebbero almeno 500. Sulle borse di studio ha tagliato 35 milioni nel 2024 e 250 milioni nel 2026, in un paese dove la figura dell'idoneo non beneficiario diventa sempre più presente." "Il flop del governo sulla gestione del PNRR e la scelta di dare più finanziamenti ai privati per la ristrutturazione di nuove residenze universitarie - continua Quagliano - in una situazione in cui uno studente universitario spende almeno €1500 al mese tra tasse, vitto e alloggio per poter studiare." "Scendiamo in piazza - conclude Quagliano - perché il Diritto allo Studio è di tutti e tutte, e il divario economico, che il governo non intervenendo, si sta allargando ancora di più non garantisce l'accesso all'università"